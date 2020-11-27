Киевский тубдиспансер № 1 прекратил прием больных и перевел пациентов в другие клиники

Киевский тубдиспансер № 1 прекратил прием больных и перевел пациентов в другие клиники

Киевский городской противотуберкулезный диспансер № 1 прекратил прием больных и перевел пациентов в другие клиники. Это связано с тем, что столичные власти определили тубдиспансер в список медучреждений для госпитализации больных COVID-19. 

Об этом KV стало известно из приказа Департамента охраны здоровья Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 18 ноября 2020 года № 1267 “Об организации предоставления противотуберкулезной помощи жителям Оболонского и Подольского районов Киева”. 

“Исполняющему обязанности директора КНП “Киевский городской противотуберкулезный диспансер № 1” Сердюку А.М.: прекратить госпитализации в подчиненное учреждение здравоохранения больных туберкулезом”, – говорится в приказе. 

Отмечается, что такое решение обусловлено распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19 от 8 ноября 2020 № 134 “О внесении изменений в Перечень учреждений здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS CoV-2” и с целью обеспечения жителей Оболонского и Подольского районов Киева качественной противотуберкулезной помощью.

Кроме того, руководству тубдиспансера поручено обеспечить перевод больных туберкулезом, требующих стационарного лечения, в КНП “Киевская городская туберкулезная больница № 1 с диспансерным отделением”, а больных туберкулезом, получающих амбулаторное лечение, следует перевести в КНП “Фтизиатрия”.

Перевод пациентов поручено осуществить до 23 ноября 2020 года. 

Как сообщала KV, в Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавируса за сутки – 16 218. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Напомним, коронавирусные пациенты, которых в больнице не обеспечили лекарствами или кислородной поддержкой, могут обратиться за оперативной помощью. Для этого необходимо заполнить гугл-форму.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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