Австрийское село Fucking решило изменить название на Fugging

Населенный пункт известен под названием Fucking около 1000 лет.

Австрийское село Fucking решило изменить название на Fugging
Фото: Вікіпедія

Небольшое австрийское село Fucking, расположенное к северу от Зальцбурга, с 1 января 2021 года изменит свое название на Fugging.

Как информирует DW, небольшая община в Верхней Австрии насчитывает около 100 человек. Изменить название жители села хотят уже много лет.

"Местные жители устали из-за краж знаков при въезде в село туристами", - отмечается в сообщении.

Небольшое село избегало внимания широкой общественности вплоть до появления Интернета, когда оно начало входить в списки самых смешных топонимов. На немецком языке слово Fucking не имеет никакого значения, зато по-английски это ругательство.

Сообщений о возможных изменениях названий на прилегающих хуторах Oberfucking и Unterfucking пока нет.

Населенный пункт известен под названием Fucking около 1000 лет.

Ранее сообщали, что поселку в Донецкой области хотят вернуть название Нью-Йорк.

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