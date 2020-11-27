Австрийское село Fucking решило изменить название на Fugging
Населенный пункт известен под названием Fucking около 1000 лет.
Небольшое австрийское село Fucking, расположенное к северу от Зальцбурга, с 1 января 2021 года изменит свое название на Fugging.
Как информирует DW, небольшая община в Верхней Австрии насчитывает около 100 человек. Изменить название жители села хотят уже много лет.
"Местные жители устали из-за краж знаков при въезде в село туристами", - отмечается в сообщении.
Небольшое село избегало внимания широкой общественности вплоть до появления Интернета, когда оно начало входить в списки самых смешных топонимов. На немецком языке слово Fucking не имеет никакого значения, зато по-английски это ругательство.
Сообщений о возможных изменениях названий на прилегающих хуторах Oberfucking и Unterfucking пока нет.
Населенный пункт известен под названием Fucking около 1000 лет.
Ранее сообщали, что поселку в Донецкой области хотят вернуть название Нью-Йорк.