В центре Киева нетрезвый мужчина начал стрелять из-за просьбы надеть маску

Ему грозит административная и уголовная ответственность.

В Печерском районе Киева правоохранители задержали 44-летнего мужчину, открывшего стрельбу после просьбы надеть маску. За содеянное ему грозит административная и уголовная ответственность.

Пресс-служба столичной полиции сообщает, что нетрезвый правонарушитель агрессивно отреагировал на замечание работника аптеки об отсутствии маски. Когда охрана вывела мужчину из помещения, он достал пистолет и выстрелил в асфальт.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Бассейной неизвестный совершает хулиганские действия. На вызов сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что выпивший мужчина зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, отказался покидать помещение и начал нецензурно выражаться", - сообщают в полиции.

В результате заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. Впрочем, человек достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал.

"Работники полиции, прибывшие на вызов, на месте задержали нарушителя в порядке ст. 298-2 (Задержание уполномоченным должностным лицом лица, совершившего уголовный проступок) Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу", - информируют в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантина на правонарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее в ноябре в Киеве на станции метро "Славутич" мужчина напал на полицейского за замечание об отсутствии маски.

Напомним, 6 ноября Верховная Рада Украины усилила ответственность за отсутствие масок во время карантина в общественных помещениях и транспорте. За проект этого закона проголосовали 267 нардепов. Также в Раде регистрировали альтернативный законопроект, который, кроме внесения в КоАП ответственности за отсутствие маски, предусматривал увеличенный штраф для представителей власти - от 1700 до 2550 грн.

19 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон. Штраф за его нарушение составляет от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).