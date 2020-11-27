Ковидный рекорд в Киеве - 1520 случаев за сутки

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1520 человек. Выздоровели 375 пациентов, зафиксировано 26 летальных случаев.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Заболели 869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 607 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет, 22 девочки от 7 до 17 лет и 22 мальчика от 25 дней до 17 лет. Заболели в том числе и 56 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (250), Соломенском (206) и Днепровском (200 случаев) районах.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировано наибольшее количество пациентов с начала пандемии - 121 человек.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2088 больных коронавирусом, из них 31 ребенок. В тяжелом состоянии находятся 858 пациентов. Кислородную поддержку получают 1233 человека. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 65 539. Побороли ковид 22 317 жителей Киева , 1253 киевлянина от осложнений болезни умерли.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев ковида. За все время пандемии заболело уже 693 407 человек, выздоровело - 326 238. Зафиксировано 11 909 связанных с коронавирусной болезнью летальных случаев.