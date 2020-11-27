В полицию поступило на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД

По мнению заместителя министра, это свидетельство готовности общества открыто говорить на эту тему.

В полицию поступило на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД
Фото: xakac.info

В этом году полицейские получили на 54% больше сообщений и заявлений о фактах домашнего насилия, чем в прошлом году.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко сообщила на пресс-брифинге, посвященном проведению Всеукраинской информационной кампании "16 дней против насилия", сообщает Укринформ.

"В этом году, по сравнению с прошлым, полицейскими получено на 54% больше заявлений и сообщений о фактах домашнего насилия, было составлено на 27% больше протоколов об административном правонарушении, было вынесено в 5 раз больше срочных запрещающих предписаний и взято на учет на 22% больше обидчиков", - рассказала Павличенко.

По ее словам, это является свидетельством не только изменения подходов в борьбе с домашним насилием, а также постоянного обучения подразделений МВД, привлечения различных подразделений к противодействию и предотвращению домашнего насилия среди подразделений Национальной полиции, а также - свидетельством готовности общества открыто говорить на эту тему.

"Действительно, карантин, который был вызван пандемией COVID-19, еще больше обнажил проблему домашнего насилия. И в таких условиях Министерство внутренних дел несколько пересмотрело подходы к предотвращению и противодействию этому явлению", - добавила Павличенко.

Она рассказала о мерах, которые применяют правоохранительные органы для противодействия домашнему насилию, в частности, увеличено количество специализированных мобильных групп реагирования на случаи домашнего насилия.

Напомним, в сентябре Зеленский назвал домашнее насилие второй после ковида проблемой в Украине. Президент подписал указ о предотвращении домашнего насилия.

В Украине за полгода количество сообщений о домашнем насилии увеличилась на 40%. При этом в период карантина в полиции не фиксировали значительного увеличения сообщений.

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