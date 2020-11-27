В Украине обнаружили более 16 тысяч случаев ковида за сутки

16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников. 8 843 пациента выздоровели от ковида, 192 - умерли.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.