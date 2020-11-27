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2020-11-27
В Украине обнаружили более 16 тысяч случаев ковида за сутки
8 843 пациента выздоровели от ковида, 192 - умерли.
Фото: Макс Требухов
16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников. 8 843 пациента выздоровели от ковида, 192 - умерли.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), в г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.