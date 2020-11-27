Украинский документальный фильм победил на конкурсе кинофестиваля IDFA

"Цей дощ ніколи не закінчиться" стал лучшим в конкурсе дебютов.

Украинский документальный фильм победил на конкурсе кинофестиваля IDFA
Фото: Twitter / IDFA

Документальная лента Алины Горловой "Цей дощ ніколи не закінчиться" победил на конкурсе дебютов First Appearance фестиваля документального кино IDFA в Нидерландах.

Об этом сообщается в твиттере кинофестиваля.

"Цей дощ ніколи не закінчиться" создан в ко-продукции Украины, Латвии, Германии и Катара. Фильм рассказывает о беженцах из Сирии, которые живут в Украине. Сбежав от одной войны, они попали в страну, где начинается другая. Сын главного героя становится волонтером Красного Креста на территории боевых действий.

Лента стала одним из победителей Десятого питчинга Госкино. Сумма государственной финансовой поддержки этого фильма составляет 2 млн 251 тыс грн при общей стоимости производства чуть более 4 млн 7 грн.

Алина Горлова - режиссер фильмов "Явных проявлений нет" и "Холодный яр".

Ранее на этой неделе стало известно, что ее лента победила на кинофестивале во Флоренции.

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