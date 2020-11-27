На Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны

На Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны

В четверг, 26 ноября, на Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны. В настоящее время монтируется металлический каркас, на который будет устанавливаться елка.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Українські Новини”. 

“На Софийской площади в центре Киева устанавливают главную новогоднюю елку страны, тогда как ранее сообщалось, что новогодняя атмосфера в городе будет создана, однако без фуд-кортов”, – говорится в сообщении. 

Отмечается, что на Софийской площади в столице работают 4 рабочих и кран. На данный момент уже установили домики для торговли напитками.

Кроме того, сейчас рабочими монтируется металлический каркас, на который будет устанавливаться елка.

Как сообщала KV, из-за ситуации с коронавирусом празднование Нового года в Киеве пройдет без фудкортов и массовых гуляний. Организаторы поделились некоторыми интересными планами по празднованию Нового года. Среди прочего, для киевлян в этом году готовят два катка – на Подоле и возле Арки дружбы народов.

Также напомним, что в КГГА по результатам проведенных конкурсов на лучший проект по организации празднования новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площади определили победителя. Однако, окончательное решение о проведении празднований в столичной администрации будут принимать с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: “Українські Новини”


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавирусаДиректор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавируса
Надя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критикиНадя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критики
В Тбилиси освобождены все заложники, которых захватил человек с гранатой (обновлено)
В Донецке нашли тела всех горняков, погибших в результате пожара на шахтеВ Донецке нашли тела всех горняков, погибших в результате пожара на шахте
Алена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осениАлена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осени
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве обнаружили еще 1399 случаев заболевания коронавирусомВ Киеве обнаружили еще 1399 случаев заболевания коронавирусом
В Киеве к Международному дню борьбы с насилием разбили огромную ледовую скульптуру-кулакВ Киеве к Международному дню борьбы с насилием разбили огромную ледовую скульптуру-кулак
Суточное количество заболевших ковидом в Киеве уменьшилосьСуточное количество заболевших ковидом в Киеве уменьшилось
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 23 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 23 человека
В Киеве за сутки обнаружили еще 1422 больных коронавирусомВ Киеве за сутки обнаружили еще 1422 больных коронавирусом
В Киеве за минувшие сутки госпитализировали 112 пациентов с ковидом - это самый высокий показатель за время эпидемииВ Киеве за минувшие сутки госпитализировали 112 пациентов с ковидом - это самый высокий показатель за время эпидемии
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 213 больных коронавирусомВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 213 больных коронавирусом
За сутки в Киеве выявили более 1200 носителей коронавирусаЗа сутки в Киеве выявили более 1200 носителей коронавируса
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 33 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 33 человека
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 34 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 34 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости