На Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны
В четверг, 26 ноября, на Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны. В настоящее время монтируется металлический каркас, на который будет устанавливаться елка.
Об этом
“На Софийской площади в центре Киева устанавливают главную новогоднюю елку страны, тогда как ранее сообщалось, что новогодняя атмосфера в городе будет создана, однако без фуд-кортов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на Софийской площади в столице работают 4 рабочих и кран. На данный момент уже установили домики для торговли напитками.
Кроме того, сейчас рабочими монтируется металлический каркас, на который будет устанавливаться елка.
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Также напомним, что в КГГА по результатам проведенных конкурсов на лучший проект по организации празднования новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площади определили победителя. Однако, окончательное решение о проведении празднований в столичной администрации будут принимать с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Фото: “Українські Новини”