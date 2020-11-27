В четверг, 26 ноября, на Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны. В настоящее время монтируется металлический каркас, на который будет устанавливаться елка.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Українські Новини”.

“На Софийской площади в центре Киева устанавливают главную новогоднюю елку страны, тогда как ранее сообщалось, что новогодняя атмосфера в городе будет создана, однако без фуд-кортов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Софийской площади в столице работают 4 рабочих и кран. На данный момент уже установили домики для торговли напитками.

Кроме того, сейчас рабочими монтируется металлический каркас, на который будет устанавливаться елка.

Как сообщала KV , из-за ситуации с коронавирусом празднование Нового года в Киеве пройдет без фудкортов и массовых гуляний. Организаторы поделились некоторыми интересными планами по празднованию Нового года. Среди прочего, для киевлян в этом году готовят два катка – на Подоле и возле Арки дружбы народов.

Также напомним, что в КГГА по результатам проведенных конкурсов на лучший проект по организации празднования новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площади определили победителя. Однако, окончательное решение о проведении празднований в столичной администрации будут принимать с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: “Українські Новини”