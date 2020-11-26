Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавируса

26 ноября ушел из жизни директор коммунального предприятия Киевского областного совета “Киевский областной онкологический диспансер” Олег Ременник. Причиной стала коронавирусная болезнь.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевоблсовета.

"Ушел из жизни Ременник Олег Исакович – человек большой души и сердца, врач-онколог от Бога, талантливый руководитель областного онкологического диспансера, депутат Киевского областного совета VI созыва, бывший директор департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации. Олег Исакович спас жизни тысяч людей, всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался, однако сам не смог побороть коронавирусную инфекцию. Искренние соболезнования родным и близким Олега Исааковича. Царство Небесное и вечная память”, – написали в сообщении.

Экс-губернатор Киевщины Михаил Бно-Айриян написал на своей странице, что последний раз с Олегом Ременником виделся 9 ноября, в понедельник, а уже в пятницу он заболел коронавирусом.

“Много говорили, обсуждали планы. Шутили. А уже в пятницу он слег с ковидом. А потом раз. И человек ушел. Светлый человек. И глубоко порядочный. Настоящий.

С характером. Мне будет вас очень не хватать, Олег Исаакович. Спите спокойно”, – написал Бно-Айриян.

Ременник Олег Исакович – заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, доцент. Родился 16 октября 1958 года в городе Белая Церковь. В 1981 году окончил Киевский медицинский институт по специальности “лечебное дело”, затем – интернатуру по специальности “аллергология” и ординатуру по специальности “кардиология”. Работал главным терапевтом управления здравоохранения КОГА. В 2002 году занял должность главврача “Киевского областного онкологического диспансера”. В 2007 году был назначен начальником Главного управления здравоохранения КОГА. С 2013 по 2016 год – директор Департамента здравоохранения КОГА. После этого работал на должности директора “Киевского областного онкологического диспансера”.

Фото: УНИАН