В Киеве обнаружили еще 1399 случаев заболевания коронавирусом

Умер 31 человек, выздоровели - 505.

В Киеве обнаружили еще 1399 случаев заболевания коронавирусом
Фото: Макс Требухов

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 1399 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 64 019. Заболели:

  • 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет
  • 502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет
  • 45 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболели, в частности, 65 медиков", - говорится в сообщении.

В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки от COVID-19 умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1227 киевлян. Выздоровели прошедшие сутки 505 жителей столицы. В общем коронавирус побороли 21 942 киевлянина.

Фото: пресс-служба КГГА

Напомним, сегодня Украина впервые пересекла отметку в более чем 15 тысяч больных коронавирусом за сутки. 9617 человек выздоровели, 225 - умерли.

Национальная академия наук Украины прогнозирует до конца ноября более 743 тысяч инфицированных коронавирусом, а по состоянию на 20 декабря - более миллиона больных.

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