Украина впервые пересекла отметку в более чем 15 тысяч больных коронавирусом за сутки
9 617 человек выздоровели, 225 - умерли.
15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1 955 человек;
- летальных случаев - 225;
- выздоровели - 9 617 человек;
- проведено тестирований за сутки - 76 911 (в частности, методом ПЦР - 49 323, методом ИФА - 27588).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 677 189 человек;
- выздоровели - 317 395 человек;
- летальных исходов - 11 717;
- проведено ПЦР-тестов - 4 373 786.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 64 019 случаев;
- Винницкая область - 16 370 случаев;
- Волынская область -22 906 случаев;
- Днепропетровская область - 33 115 случаев;
- Донецкая область - 21344 случая;
- Житомирская область - 27 926 случаев;
- Закарпатская область - 22 425 случаев;
- Запорожская область - 27 226 случаев;
- Ивано-Франковская область - 34 045 случаев;
- Киевская область - 34 241 случай;
- Кировоградская область - 4706 случаев;
- Луганская область - 5925 случаев;
- Львовская область - 43 611 случаев;
- Николаевская область - 16 731 случай;
- Одесская область - 40 535 случаев;
- Полтавская область - 20 204 случая;
- Ровенская область - 29 320 случаев;
- Сумская область - 25 662 случая;
- Тернопольская область - 26 752 случая;
- Харьковская область - 53 433 случая;
- Херсонская область - 9345 случаев;
- Хмельницкая область - 27703 случая;
- Черкасская область - 20 668 случаев;
- Черновицкая область - 32492 случая;
- Черниговская область - 16 485 случаев.
Напомним, вчера в Украине зафиксировали 13 882 случая коронавируса за сутки. 8 420 человек выздоровели, 229 - умерли.
Национальная академия наук Украины прогнозирует до конца ноября более 743 тысяч инфицированных коронавирусом, а по состоянию на 20 декабря - более миллиона больных.