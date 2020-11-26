Украина впервые пересекла отметку в более чем 15 тысяч больных коронавирусом за сутки

9 617 человек выздоровели, 225 - умерли.

Украина впервые пересекла отметку в более чем 15 тысяч больных коронавирусом за сутки
Фото: пресслужба МОЗ

15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1 955 человек;
  • летальных случаев - 225;
  • выздоровели - 9 617 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 76 911 (в частности, методом ПЦР - 49 323, методом ИФА - 27588).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 677 189 человек;
  • выздоровели - 317 395 человек;
  • летальных исходов - 11 717;
  • проведено ПЦР-тестов - 4 373 786.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 64 019 случаев;
  • Винницкая область - 16 370 случаев;
  • Волынская область -22 906 случаев;
  • Днепропетровская область - 33 115 случаев;
  • Донецкая область - 21344 случая;
  • Житомирская область - 27 926 случаев;
  • Закарпатская область - 22 425 случаев;
  • Запорожская область - 27 226 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 34 045 случаев;
  • Киевская область - 34 241 случай;
  • Кировоградская область - 4706 случаев;
  • Луганская область - 5925 случаев;
  • Львовская область - 43 611 случаев;
  • Николаевская область - 16 731 случай;
  • Одесская область - 40 535 случаев;
  • Полтавская область - 20 204 случая;
  • Ровенская область - 29 320 случаев;
  • Сумская область - 25 662 случая;
  • Тернопольская область - 26 752 случая;
  • Харьковская область - 53 433 случая;
  • Херсонская область - 9345 случаев;
  • Хмельницкая область - 27703 случая;
  • Черкасская область - 20 668 случаев;
  • Черновицкая область - 32492 случая;
  • Черниговская область - 16 485 случаев.

Напомним, вчера в Украине зафиксировали 13 882 случая коронавируса за сутки. 8 420 человек выздоровели, 229 - умерли.

Национальная академия наук Украины прогнозирует до конца ноября более 743 тысяч инфицированных коронавирусом, а по состоянию на 20 декабря - более миллиона больных.

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