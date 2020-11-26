Украина впервые пересекла отметку в более чем 15 тысяч больных коронавирусом за сутки

15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 955 человек;

летальных случаев - 225;

выздоровели - 9 617 человек;

проведено тестирований за сутки - 76 911 (в частности, методом ПЦР - 49 323, методом ИФА - 27588).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 677 189 человек;

выздоровели - 317 395 человек;

летальных исходов - 11 717;

проведено ПЦР-тестов - 4 373 786.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 64 019 случаев;

- 64 019 случаев; Винницкая область - 16 370 случаев;

Волынская область -22 906 случаев;

Днепропетровская область - 33 115 случаев;

Донецкая область - 21344 случая;

Житомирская область - 27 926 случаев;

Закарпатская область - 22 425 случаев;

Запорожская область - 27 226 случаев;

Ивано-Франковская область - 34 045 случаев;

Киевская область - 34 241 случай;

Кировоградская область - 4706 случаев;

Луганская область - 5925 случаев;

Львовская область - 43 611 случаев;

Николаевская область - 16 731 случай;

Одесская область - 40 535 случаев;

Полтавская область - 20 204 случая;

Ровенская область - 29 320 случаев;

Сумская область - 25 662 случая;

Тернопольская область - 26 752 случая;

Харьковская область - 53 433 случая;

Херсонская область - 9345 случаев;

Хмельницкая область - 27703 случая;

Черкасская область - 20 668 случаев;

Черновицкая область - 32492 случая;

Черниговская область - 16 485 случаев.

Напомним, вчера в Украине зафиксировали 13 882 случая коронавируса за сутки. 8 420 человек выздоровели, 229 - умерли.

Национальная академия наук Украины прогнозирует до конца ноября более 743 тысяч инфицированных коронавирусом, а по состоянию на 20 декабря - более миллиона больных.