Пациенты с COVID-19, не получившие кислородную поддержку в больнице, могут обратиться за оперативной помощью (ссылка)

Коронавирусные пациенты, которых в больнице не обеспечили лекарствами или кислородной поддержкой, могут обратиться за оперативной помощью. Для этого необходимо заполнить гугл-форму.

Об этом KV стало известно из сообщения соучредителя благотворительного фонда “СВОИ” Леси Литвиновой.

Литвинова в соцсетях поделилась ссылкой , для решения срочных проблем госпитализированных в больницы с коронавирусом.

“Это гугл форма для оперативного реагирования на проблемы, связанные с госпитализацией, доступом к кислороду, отсутствием лекарств и прочими "радостями". Мне обещали, что обрабатывать штаб это все будет быстро и реагировать адекватно”, – сообщила .

Литвинова сообщила, что это попытка систематизировать проблемы, в частности с обеспечением больных кислородом, вместе со Штабом по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Отметим, что пользователи соцсети регулярно пишут о проблемах с обеспечением больных коронавирусом кислородом.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, на 25 ноября в столичных больницах подачей кислорода оборудовано 1639 коек из 4,5 тысяч коек, отведенных для коронавирусных пациентов.

“В частности: 1158 – с централизованной подачей. И 481 – с кислородными концентраторами”, – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что на капремонт систем подачи кислорода из городского бюджета выделено почти 31 млн гривен и еще 5,5 млн – на закупку кислородных концентраторов.

Кроме того, по словам мэра Киева , госбюджет должен предоставить столице 64,3 миллиона на ремонт систем подачи кислорода и закупку концентраторов.

Планируется, что до конца года Киев сможет увеличить количество коек с поставкой кислорода до 3,5 тысяч.

Напомним, в ноябре столичные власти обратились в правительство с просьбой изменить нормы, регулирующие размещение кислородных станций в медучреждениях. Действующие нормы мешают больницам, которые были построены более 30 лет назад, пройти госэкспертизу.