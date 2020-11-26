В Виннице отказались от новогодней елки

Городские власти Винницы приняли решение в этом году не устанавливать новогоднюю елку в центре города.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Винницы Сергей Моргунов.

"В этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат. Но мы сохраним традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города", - написал мэр Винницы.

Моргунов добавил, что на Майдане Независимости установят вертеп.

«Почти каждый день в Украине появляются новые антирекорды. Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус", - добавил мэр Винницы.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям развития эпидемии коронавируса и вероятному карантину на зимние праздники. Он пояснил, что окончательно эффективность карантина выходного дня можно будет оценить в начале декабря. Благодаря ограничениям на выходные в Украине фиксируется уменьшение мобильности населения до самого низкого уровня, как было во время локдауна весной.