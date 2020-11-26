Меган Маркл потеряла ребенка

Меган Маркл и принц Гарри могли во второй раз стать родителями, однако, герцогиня призналась, что пережила настоящий ужас летом текущего года. У 39-летней невестки королевы Великобритании случился выкидыш.

Меган Маркл была беременна, но потеряла ребенка

Герцог и герцогиня Сассекские пережили в июле 2020 года «почти невыносимое горе». Меган Маркл потеряла ребенка, об этом она долго молчала, пока осмелилась открыто рассказать в материале, опубликованном New York Times в среду, 25 ноября.

Все, что тогда произошло Меган Маркл помнит до мельчайших подробностей. «Это было июльское утро, которое начиналось так же обычно, как и любой другой день: приготовила завтрак, покормила собак, приняла витамины... Собрала волосы в хвост, прежде чем вытащить сына из кроватки. После смены подгузника я почувствовала резкую судорогу. Я упала на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились, веселая мелодия резко контрастировала с моим чувством, что что-то не так», - поведала супруга королевского внука.

Меган Маркл была беременна, но потеряла ребенка

39-летняя герцогиня Сассекская сказала, что понимает женщин, которые тоже пережили подобное, но боятся об этом говорить. «Я обнимала своего первенца и понимала, что теряю второго ребенка», - призналась Меган Маркл в статье для известного издания.

Напомним, ранее сообщалось, что королева Елизавета ІІ и принц Филипп отметили 73-ю годовщину со дня свадьбы. Наследники преподнесли монарху и ее супругу удивительные подарки.


Шевченко Лилия, Тудей

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