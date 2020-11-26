В Киеве к Международному дню борьбы с насилием разбили огромную ледовую скульптуру-кулак

Участники разбили ледяную скульптуру-кулак как символ насилия.

Фото: Макс Требухов

В Киеве в сквере имени И. Котляревского провели ледовый перформанс к международному Дню устранения насилия против женщин.

Мероприятие "Уничтожим насилие" инициировал Киевский городской Центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию при поддержке Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

В рамках перфоманса разбили ледовую скульптуру-кулак как символ насилия.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Главная идея акции - донести до людей то, что преодолеть насилие можно только совместными усилиями", - сообщили организаторы.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Участниками мероприятия стали заместитель главы КГГА Марина Хонда, представитель Представительства Фонда народонаселения ООН Павел Замостьян, руководитель проекта "ООН Женщины" Нургуль Асилбекова и фронтмен группы "Скай" Олег Собчук.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что по состоянию на прошлый год каждая пятая женщина в Украине сталкивались с насилием в семье. 90% пострадавших от домашнего насилия - это именно женщины.

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