Суточное количество заболевших ковидом в Киеве уменьшилось

За минувшие сутки обнаружили 980 больных, выздоровели 346 человек, 23 пациента с ковидом умерли.

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 980 больных коронавирусом. Заболели в том числе и 53 медика. Выздоровели в столице за сутки 346 человек, умерли - 23.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели 509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 80 девочек от 2 до 17 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (217), Днепровском (189) и Соломенском (145 случаев) районах.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 620. В целом коронавирус побороли 21 437 жителей Киева. Всего коронавирус унес жизни 1196 киевлян.

"Столица собственными силами подготовила почти 4500 коек в коммунальных медучреждениях для оказания помощи больным коронавирусом. Среди них 1639 коек с подведенным кислородом. В частности: 1158 - с централизованной подачей и 481 - с кислородными концентраторами", - отметил мэр Киева.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине 13 882 новых случая ковида и 8 420 выздоровевших. 229 пациентов умерли от осложнений коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255) и Запорожской (1086) областях, Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

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