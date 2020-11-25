Суточное количество заболевших ковидом в Киеве уменьшилось
За минувшие сутки обнаружили 980 больных, выздоровели 346 человек, 23 пациента с ковидом умерли.
За минувшие сутки в Киеве обнаружили 980 больных коронавирусом. Заболели в том числе и 53 медика. Выздоровели в столице за сутки 346 человек, умерли - 23.
Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели 509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 80 девочек от 2 до 17 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (217), Днепровском (189) и Соломенском (145 случаев) районах.
Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 620. В целом коронавирус побороли 21 437 жителей Киева. Всего коронавирус унес жизни 1196 киевлян.
"Столица собственными силами подготовила почти 4500 коек в коммунальных медучреждениях для оказания помощи больным коронавирусом. Среди них 1639 коек с подведенным кислородом. В частности: 1158 - с централизованной подачей и 481 - с кислородными концентраторами", - отметил мэр Киева.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине 13 882 новых случая ковида и 8 420 выздоровевших. 229 пациентов умерли от осложнений коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255) и Запорожской (1086) областях, Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.