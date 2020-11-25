За четыре дня после введения административной ответственности за отсутствие маски оштрафовали более 2000 человек

Протоколы о наложении штрафов оформляют на месте нарушения.

С 21 ноября, дня вступления в силу административной ответственности за отсутствие масок в общественном транспорте и заведениях, в Украине оштрафовали 2 111 человек.

Такие данные по состоянию на 24 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, говорится на странице Минздрава в Facebook.

Постановления о наложении штрафов оформляются на месте нарушения.

Согласно закону, предусмотрено наказание за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно, в виде штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 170 до 255 гривен.

Руководитель Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24" уточнял, что штрафовать будут только злостных нарушителей, которые отказываются надеть маску, несмотря на замечания.

Напомним, что за этот закон парламент проголосовал 6 ноября.

В конце октября министр здравоохранения Максим Степанов попросил народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

Он напомнил, что законопроект об усилении ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно за отсутствие масок, правительство подало в Верховную Раду еще в июле.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.