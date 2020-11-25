Пациенты с симптомами COVID-19 смогут вызвать мобильную бригаду для ПЦР через "горячую линию"

Нововведение начинает работать с 26 ноября в тестовом режиме.

Пациенты с симптомами COVID-19 смогут вызвать мобильную бригаду для ПЦР через "горячую линию"
Фото: Макс Требухов

Пациенты с симптомами коронавирусной болезни смогут вызвать мобильную бригаду для ПЦР-тестирования, позвонив в контакт-центр.

Сервис в тестовом режиме начинает работать с 26 ноября.

Об этом во время онлайн-брифинга 25 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, в учреждениях здравоохранения будут определены лица, отвечающие за работу этого сервиса. Степанов убежден, что введение опции через контакт-центр позволит ускорить вызов мобильной бригады больным, имеющим симптомы COVID-19.

"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, затем перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы человек мог заказать вызов мобильной бригады в контакт-центре", - отметил глава Минздрава.

Напомним, что сейчас пройти ПЦР-тестирование можно по направлению от семейного врача или в частных лабораториях.

Министерство здравоохранения 2 ноября запустило в работу единый контакт-центр по противодействию распространению коронавируса. Каждый гражданин по телефону 0800602019 может получить исчерпывающую информацию по связанным с ковидом вопросам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тбилиси освобождены все заложники, которых захватил человек с гранатой (обновлено)
Алена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осениАлена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осени
Надя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критикиНадя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критики
От коронавируса умер главный врач Черновицкой больницыОт коронавируса умер главный врач Черновицкой больницы
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 213 больных коронавирусомВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 213 больных коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 23 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 23 человека
За сутки в Украине зафиксировали почти 11 тысяч новых случаев COVID-19За сутки в Украине зафиксировали почти 11 тысяч новых случаев COVID-19
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 33 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 33 человека
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 34 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 34 человека
За сутки в Украине зафиксировано почти 12,5 тысяч новых случаев COVID-19За сутки в Украине зафиксировано почти 12,5 тысяч новых случаев COVID-19
Киев определил клиники для экстренной госпитализации граждан без симптомов COVID-19 (список)Киев определил клиники для экстренной госпитализации граждан без симптомов COVID-19 (список)
Илон Маск считает, что "скорее всего" заболел COVID-19Илон Маск считает, что "скорее всего" заболел COVID-19
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек
Число заражений COVID-19 в мире превысило 50 млнЧисло заражений COVID-19 в мире превысило 50 млн
Количество госпитализированных с COVID-19 в октябре выросло почти на 80%, - НСЗУКоличество госпитализированных с COVID-19 в октябре выросло почти на 80%, - НСЗУ
Последние новости
Подгружаем последние новости