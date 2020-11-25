Пациенты с симптомами COVID-19 смогут вызвать мобильную бригаду для ПЦР через "горячую линию"

Нововведение начинает работать с 26 ноября в тестовом режиме.

Пациенты с симптомами коронавирусной болезни смогут вызвать мобильную бригаду для ПЦР-тестирования, позвонив в контакт-центр.

Сервис в тестовом режиме начинает работать с 26 ноября.

Об этом во время онлайн-брифинга 25 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, в учреждениях здравоохранения будут определены лица, отвечающие за работу этого сервиса. Степанов убежден, что введение опции через контакт-центр позволит ускорить вызов мобильной бригады больным, имеющим симптомы COVID-19.

"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, затем перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы человек мог заказать вызов мобильной бригады в контакт-центре", - отметил глава Минздрава.

Напомним, что сейчас пройти ПЦР-тестирование можно по направлению от семейного врача или в частных лабораториях.

Министерство здравоохранения 2 ноября запустило в работу единый контакт-центр по противодействию распространению коронавируса. Каждый гражданин по телефону 0800602019 может получить исчерпывающую информацию по связанным с ковидом вопросам.