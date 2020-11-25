Тина Кароль купила два гектара земли в Карпатах

Певица Тина Кароль на карантине вместе с сыном Вениамином путешествовала по Западной Украине, после чего решила приобрести землю в горах. Этим летом артистка стала собственницей двух гектаров земли недалеко от Карпат, рядом с Верховиной (Ивано-Франковская область), сообщает "Страна".

Тина Кароль купила два гектара земли в Карпатских горах

По официальным данным, в конце августа артистка оформила право собственности на 2 гектара земли в поселке Быстрец урочища Росиш. Рядом с этой местностью находятся Гаджинские водопады, полонина Веснарка и гора Поп-Иван. Еще один участок в 24,5 сотки Тина Кароль купила в селе Ильцы, в долине реки Черный Черемош, что в 7 километрах от поселка Быстрец. В Ильцах практически не развита инфраструктура, туристы туда не часто захаживают. Там есть один подъемник и несколько кафе. Однако, рядом находится музей Гуцульской магии и дом-музей, в котором кинорежиссер Сергей Параджанов снимал легендарный фильм "Тени забытых предков". Некоторые люди приезжают в Ильцы специально, чтобы посетить этот музей.

Пока не известно, какая будет дальнейшая судьба участков Тины Кароль. Возможно, она выстроит гостиницу и займется туристическим бизнесом, либо построит дом, чтобы в любой удобный момент можно было приехать в горы и помедитировать. Ведь не спроста звезда выбрала такие глухие места.

Тина Кароль купила два гектара земли в Карпатских горах

Когда Тина Кароль вместе с сыном впервые поднялись весной на Говерлу, то она стала мечтать о домике в горах.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль впервые за все годы шоу "Танцы со звездами" вышла на паркет не как ведущая, а как танцовщица, покорив публику своей румбой.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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