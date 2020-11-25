За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 23 человека

За минувшие сутки, 24 ноября, в Киеве от COVID-19 умерли 23 человека. Еще почти у тысячи киевлян выявили коронавирус.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 980 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 196 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 620”, – сообщил столичный голова Виталий Кличко.

Среди заболевших: 509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 80 девочек от 2 до 17 лет. А также 316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 53 медика.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 21 437 жителей Киева .

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 217, Днепровском – 189, Соломенском районе – 145 случаев.

Как сообщала KV , в Украине за минувшие сутки, 24 ноября, выявлены около 14 тысяч новых носителей коронавируса. Среди новых зараженных 684 ребенка и 615 медработников.

Напомним, Кабмин 11 ноября ужесточил противоэпидемические меры и ввел “карантин выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, в течение трех выходных, и предполагает ужесточение карантинных ограничений. В частности, закрытие всех развлекательных и торговых центров, ограничение работы точек общественного питания. При этом от адаптивного карантина на всей территории страны власти решили отказаться.

Фото: УНИАН