В Украине 13 882 новых случая ковида и 8 420 выздоровевших

229 человек за прошедшие сутки умерли от коронавируса.

За прошедшие сутки в Украине было проведено 45 438 ПЦР-тестов и обнаружено 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

За минувшие сутки выписаны 8 420 человек, госпитализированы - 1 818 человек, зафиксировано 229 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 661 858 человек. Побороть недуг удалось 307 778 пациентам, 11492 человека от осложнений ковида умерли.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 62620 случаев;

- 62620 случаев; Винницкая область - 15 984 случая;

Волынская область - 22 516 случаев;

Днепропетровская область - 31 861 случай;

Донецкая область - 20 868 случаев;

Житомирская область - 27 368 случаев;

Закарпатская область - 22 150 случаев;

Запорожская область - 26 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;

Киевская область - 33262 случая;

Кировоградская область - 4557 случаев;

Луганская область - 5793 случая;

Львовская область - 42 874 случая;

Николаевская область - 16 229 случаев;

Одесская область - 39742 случая;

Полтавская область - 19 679 случаев;

Ровенская область - 28 860 случаев;

Сумская область - 24 811 случаев;

Тернопольская область - 26 329 случаев;

Харьковская область - 52 538 случаев;

Херсонская область - 9141 случай;

Хмельницкая область - 27 114 случаев;

Черкасская область - 19 826 случаев;

Черновицкая область - 32 067 случаев;

Черниговская область - 15 932 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Национальная академия наук Украины прогнозирует до конца ноября свыше 743 тыс. инфицированных коронавирусом, а по состоянию на 20 декабря - более миллиона больных.