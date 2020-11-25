В Украине 13 882 новых случая ковида и 8 420 выздоровевших
229 человек за прошедшие сутки умерли от коронавируса.
За прошедшие сутки в Украине было проведено 45 438 ПЦР-тестов и обнаружено 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
За минувшие сутки выписаны 8 420 человек, госпитализированы - 1 818 человек, зафиксировано 229 летальных случаев.
За все время пандемии в Украине заболели 661 858 человек. Побороть недуг удалось 307 778 пациентам, 11492 человека от осложнений ковида умерли.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 62620 случаев;
- Винницкая область - 15 984 случая;
- Волынская область - 22 516 случаев;
- Днепропетровская область - 31 861 случай;
- Донецкая область - 20 868 случаев;
- Житомирская область - 27 368 случаев;
- Закарпатская область - 22 150 случаев;
- Запорожская область - 26 328 случаев;
- Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;
- Киевская область - 33262 случая;
- Кировоградская область - 4557 случаев;
- Луганская область - 5793 случая;
- Львовская область - 42 874 случая;
- Николаевская область - 16 229 случаев;
- Одесская область - 39742 случая;
- Полтавская область - 19 679 случаев;
- Ровенская область - 28 860 случаев;
- Сумская область - 24 811 случаев;
- Тернопольская область - 26 329 случаев;
- Харьковская область - 52 538 случаев;
- Херсонская область - 9141 случай;
- Хмельницкая область - 27 114 случаев;
- Черкасская область - 19 826 случаев;
- Черновицкая область - 32 067 случаев;
- Черниговская область - 15 932 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Национальная академия наук Украины прогнозирует до конца ноября свыше 743 тыс. инфицированных коронавирусом, а по состоянию на 20 декабря - более миллиона больных.