В Украине 13 882 новых случая ковида и 8 420 выздоровевших

229 человек за прошедшие сутки умерли от коронавируса.

За прошедшие сутки в Украине было проведено 45 438 ПЦР-тестов и обнаружено 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

За минувшие сутки выписаны 8 420 человек, госпитализированы - 1 818 человек, зафиксировано 229 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 661 858 человек. Побороть недуг удалось 307 778 пациентам, 11492 человека от осложнений ковида умерли.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 62620 случаев;
  • Винницкая область - 15 984 случая;
  • Волынская область - 22 516 случаев;
  • Днепропетровская область - 31 861 случай;
  • Донецкая область - 20 868 случаев;
  • Житомирская область - 27 368 случаев;
  • Закарпатская область - 22 150 случаев;
  • Запорожская область - 26 328 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;
  • Киевская область - 33262 случая;
  • Кировоградская область - 4557 случаев;
  • Луганская область - 5793 случая;
  • Львовская область - 42 874 случая;
  • Николаевская область - 16 229 случаев;
  • Одесская область - 39742 случая;
  • Полтавская область - 19 679 случаев;
  • Ровенская область - 28 860 случаев;
  • Сумская область - 24 811 случаев;
  • Тернопольская область - 26 329 случаев;
  • Харьковская область - 52 538 случаев;
  • Херсонская область - 9141 случай;
  • Хмельницкая область - 27 114 случаев;
  • Черкасская область - 19 826 случаев;
  • Черновицкая область - 32 067 случаев;
  • Черниговская область - 15 932 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Национальная академия наук Украины прогнозирует до конца ноября свыше 743 тыс. инфицированных коронавирусом, а по состоянию на 20 декабря - более миллиона больных.

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