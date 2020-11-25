Столичные правоохранители похвастались разоблачением деятельности подпольного “казино” в помещении ресторана (фото)

Столичные правоохранители похвастались разоблачением деятельности подпольного “казино” в помещении ресторана в Днепровском районе. Посетителей принимали по предварительному звонку.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители выявили и прекратили деятельность незаконно функционировавшего игорного заведения, которое работало в помещении ресторана на территории Днепровского района Киева (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

Отмечается, что посетителей принимали по предварительному звонку.

По результатам обыска в помещении “казино”, где в то время находились посетители, изъяты покерные столы и 19 единиц компьютерной техники, с помощью которой, в нарушение требований закона “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”, предоставлялись незаконные услуги.

Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, принимаются меры для наложения на изъятое имущество ареста и установление лиц, причастных к совершению указанного преступления с целью привлечения их к ответственности.

Фото: столичная прокуратура