В оккупированном Шахтерске двухлетний ребенок лишился глаза из-за взрыва боеприпаса
Всего осколочные ранения получили трое детей и мужчина, который "показывал фейерверк".
В оккупированном боевиками Шахтерске Донецкой области трое детей и их отчим получили ранения различной степени тяжести из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Об этом заявили в оккупационном "министерстве", пишут Новости Донбасса.
Отмечается, что тридцатилетний мужчина обнаружил корпус гранатометного выстрела и решил принести его домой. Вечером он достал его из портфеля, вышел во двор дома и позвал троих детей.
"Мужчина вкрутил боеприпас в землю и поджег. Вместо ожидаемого «фейерверка» произошел взрыв, в результате которого отчим и дети получили осколочные ранения. В результате травмы двухлетний ребенок лишился одного глаза", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным ОБСЕ в 2020 году на Донбассе погибли 18 гражданских, 85 получили ранения.