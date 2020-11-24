В Украине за сутки зафиксировано более 12 тысяч случаев коронавируса
Умерли 188 человек, выздоровели 8 298.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 1 403 человека;
- летальных случаев - 188;
- выздоровели - 8 298 человек;
- проведено тестирований за сутки - 61 567 (в том числе методом ПЦР - 35 425, методом ИФА - 26 142).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 61 640 случаев;
- Винницкая область - 15 658 случаев;
- Волынская область - 22 221 случай;
- Днепропетровская область - 30 606 случаев;
- Донецкая область - 20 498 случаев;
- Житомирская область - 27 157 случаев;
- Закарпатская область - 21 903 случая;
- Запорожская область - 25 242 случая;
- Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;
- Киевская область - 32 301 случай;
- Кировоградская область - 4455 случаев;
- Луганская область - 5719 случаев;
- Львовская область - 42 050 случаев;
- Николаевская область - 15 745 случаев;
- Одесская область - 38 766 случаев;
- Полтавская область - 19 143 случая;
- Ровенская область - 28 461 случай;
- Сумская область - 23 896 случаев;
- Тернопольская область - 26 051 случай;
- Харьковская область - 51 992 случая;
- Херсонская область - 8869 случаев;
- Хмельницкая область - 26624 случая;
- Черкасская область - 19 038 случаев;
- Черновицкая область - 31 710 случаев;
- Черниговская область - 15 405 случаев.
Всего в Украине за время пандемии:
- заболело - 647 976 человек;
- выздоровели - 299 358 человек;
- летальных исходов - 11 263;
- проведено ПЦР-тестов - 4 279 025.
Напомним, 22 ноября в Украине обнаружили почти 11 тысяч новых случаев COVID-19. Выздоровели 4143 пациента, 124 - умерли.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась. На совещании с президентом констатировали, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.