В Украине за сутки зафиксировано более 12 тысяч случаев коронавируса

Умерли 188 человек, выздоровели 8 298.

В Украине за сутки зафиксировано более 12 тысяч случаев коронавируса
Фото: пресслужба МОЗ

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 1 403 человека;
  • летальных случаев - 188;
  • выздоровели - 8 298 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 61 567 (в том числе методом ПЦР - 35 425, методом ИФА - 26 142).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 61 640 случаев;
  • Винницкая область - 15 658 случаев;
  • Волынская область - 22 221 случай;
  • Днепропетровская область - 30 606 случаев;
  • Донецкая область - 20 498 случаев;
  • Житомирская область - 27 157 случаев;
  • Закарпатская область - 21 903 случая;
  • Запорожская область - 25 242 случая;
  • Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;
  • Киевская область - 32 301 случай;
  • Кировоградская область - 4455 случаев;
  • Луганская область - 5719 случаев;
  • Львовская область - 42 050 случаев;
  • Николаевская область - 15 745 случаев;
  • Одесская область - 38 766 случаев;
  • Полтавская область - 19 143 случая;
  • Ровенская область - 28 461 случай;
  • Сумская область - 23 896 случаев;
  • Тернопольская область - 26 051 случай;
  • Харьковская область - 51 992 случая;
  • Херсонская область - 8869 случаев;
  • Хмельницкая область - 26624 случая;
  • Черкасская область - 19 038 случаев;
  • Черновицкая область - 31 710 случаев;
  • Черниговская область - 15 405 случаев.

Всего в Украине за время пандемии:

  • заболело - 647 976 человек;
  • выздоровели - 299 358 человек;
  • летальных исходов - 11 263;
  • проведено ПЦР-тестов - 4 279 025.

Напомним, 22 ноября в Украине обнаружили почти 11 тысяч новых случаев COVID-19. Выздоровели 4143 пациента, 124 - умерли.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась. На совещании с президентом констатировали, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

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