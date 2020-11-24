В Украине за сутки зафиксировано более 12 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 1 403 человека;

летальных случаев - 188;

выздоровели - 8 298 человек;

проведено тестирований за сутки - 61 567 (в том числе методом ПЦР - 35 425, методом ИФА - 26 142).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 61 640 случаев;

- 61 640 случаев; Винницкая область - 15 658 случаев;

Волынская область - 22 221 случай;

Днепропетровская область - 30 606 случаев;

Донецкая область - 20 498 случаев;

Житомирская область - 27 157 случаев;

Закарпатская область - 21 903 случая;

Запорожская область - 25 242 случая;

Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;

Киевская область - 32 301 случай;

Кировоградская область - 4455 случаев;

Луганская область - 5719 случаев;

Львовская область - 42 050 случаев;

Николаевская область - 15 745 случаев;

Одесская область - 38 766 случаев;

Полтавская область - 19 143 случая;

Ровенская область - 28 461 случай;

Сумская область - 23 896 случаев;

Тернопольская область - 26 051 случай;

Харьковская область - 51 992 случая;

Херсонская область - 8869 случаев;

Хмельницкая область - 26624 случая;

Черкасская область - 19 038 случаев;

Черновицкая область - 31 710 случаев;

Черниговская область - 15 405 случаев.

Всего в Украине за время пандемии:

заболело - 647 976 человек;

выздоровели - 299 358 человек;

летальных исходов - 11 263;

проведено ПЦР-тестов - 4 279 025.

Напомним, 22 ноября в Украине обнаружили почти 11 тысяч новых случаев COVID-19. Выздоровели 4143 пациента, 124 - умерли.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась. На совещании с президентом констатировали, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.