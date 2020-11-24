В Киеве за сутки обнаружили еще 1422 больных коронавирусом

Умерли 30 человек, выздоровели - 347.

В Киеве за сутки обнаружили еще 1422 больных коронавирусом
Фото: Макс Требухов

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 1422 больных коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 61 640. Заболели:

  • 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет
  • 471 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет
  • 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет.

Заболел также 81 медик", - говорится в сообщении.

В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерло от COVID-19 за минувшие сутки 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1173 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус поборол 21 091 житель Киева.

Фото: пресслужба КГГА

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 188 человек, выздоровели 8 298.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась. На совещании с президентом констатировали, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

Украина находится на 17 позиции по количеству больных коронавирусом среди стран мира.

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