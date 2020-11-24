За минувшие сутки от коронавируса скончались 30 киевлян
В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1 422 новых носителя COVID-19. 30 человек умерли. Всего за период пандемии коронавирус унес жизни 1 173 киевлян.
Об этом
“Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 21 091 житель Киева”, – сообщил Кличко.
По его словам, среди заболевших:865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет 471 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет
Также коронавирус выявили у 81 медика.
В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.
Он отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 427, в Подольском – 170 и в Дарницком районе – 159 случаев.
Подтвержденных случаев заболевания на COVID-19 в столице за весь период пандемии по состоянию на 24 ноября 61 640 человек.
Фото: открытые источники