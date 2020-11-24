За минувшие сутки от коронавируса скончались 30 киевлян

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1 422 новых носителя COVID-19. 30 человек умерли. Всего за период пандемии коронавирус унес жизни 1 173 киевлян.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

“Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 21 091 житель Киева”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди заболевших:

865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет 471 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет

Также коронавирус выявили у 81 медика.

В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Он отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 427, в Подольском – 170 и в Дарницком районе – 159 случаев.

Подтвержденных случаев заболевания на COVID-19 в столице за весь период пандемии по состоянию на 24 ноября 61 640 человек.

Фото: открытые источники