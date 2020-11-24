Основатель Lviv Fashion Week погиб в ДТП
Львовский дизайнер попал под колеса авто на пешеходном переходе.
Львовский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП на трассе Львов-Шегини.
Об этом сообщает Zaxid.net.
"На автодороге Львов-Шегини на освещенном пешеходном переходе водитель автомобиля Nissan, житель г. Львова 1986 года рождения, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда СМП", - сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Следователи открыли уголовное производство. Сейчас суд решает вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя.
Напомним, 13 ноября в Киеве водитель Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск, два человека погибли, еще двое травмированы. По предварительным данным, таксист уснул за рулем.
11 ноября в Одессе автомобиль влетел в автобусную остановку, пострадали 4 человека.