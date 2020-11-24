Основатель Lviv Fashion Week погиб в ДТП

Львовский дизайнер попал под колеса авто на пешеходном переходе.

Основатель Lviv Fashion Week погиб в ДТП
Фото: Твоє Місто

Львовский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП на трассе Львов-Шегини.

Об этом сообщает Zaxid.net.

"На автодороге Львов-Шегини на освещенном пешеходном переходе водитель автомобиля Nissan, житель г. Львова 1986 года рождения, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда СМП", - сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Следователи открыли уголовное производство. Сейчас суд решает вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя.

Напомним, 13 ноября в Киеве водитель Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск, два человека погибли, еще двое травмированы. По предварительным данным, таксист уснул за рулем.

11 ноября в Одессе автомобиль влетел в автобусную остановку, пострадали 4 человека.

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