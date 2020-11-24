На Киевщине полиция задержала псевдоминера автозаправки

Фото: kv.npu.gov.ua

Национальная полиция задержала мужчину, который в нетрезвом состоянии ради развлечения сообщил о заложенной взрывчатке на АЗС под Киевом .

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что в полицию поступило анонимное сообщение о том, что на одной из автозаправочных станций в селе Ходосовка под Киевом заложено 2 кг тротила. На место выехали следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехники, кинологи.

Никаких взрывчатых предметов полицейские при обследовании АЗС и прилегающей территории не обнаружили.

"Во время проведения ряда полицейских розыскных мероприятий полицейские установили и задержали "минера". Им оказался 27-летний житель Обухова. Как выяснилось, он навеселе ради развлечения сообщил в полицию о минировании", - говорится в сообщении.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, 21 ноября станцию метро "Крещатик" в Киеве дважды закрывали на вход и выход из-за анонимных звонков о заминировании.

3 ноября В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро "Крещатик".

А 6 ноября из-за сообщения о минировании закрыли станцию киевского метро "Майдан Независимости".