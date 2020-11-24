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2020-11-24
На Киевщине главу военно-врачебной комиссии поймали на взятке в 1000 долларов
Его подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды за признание лица непригодным к прохождению военной службы.
Фото: https://vppnr.gp.gov.ua/
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
"23 ноября указанный глава комиссии получил указанную сумму неправомерной выгоды, после чего был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся розыскные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления.
Фото: https://vppnr.gp.gov.ua/
Фото: https://vppnr.gp.gov.ua/
Напомним, ранее в сентябре полицейские Харьковщины поймали на взяточничестве военного комиссара, который требовал 8500 гривень за выдачу приписного билета и постановку на учет военнообязанных граждан.