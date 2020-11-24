Прифронтовому Торецку вернули воду

На снабжение населения теплом авария водопровода не повлияла.

Прифронтовому Торецку вернули воду
Фото: Донецька ОДА

На Донетчине завершили ремонтные работы на водоводе "Горловка-Торецк".

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой военно-гражданской областной администрации.

"Специалисты коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" завершили ремонтные работы на водоводе "Горловка-Торецк" диаметром 900 мм. В ходе работ ликвидировали повреждения (трещины) размером 300 мм", - говорится в сообщении.

Водоснабжение было прекращено в г. Торецк, г. Железное, пгт Северное, пгт Южное и пгт Щербиновка (частично) Торецкого городского совета - всего 42 813 человек.

На теплоснабжение населения авария не повлияла.

Напомним, 19 ноября из-за порыва был остановлен водовод "Горловка-Торецк". Город Торецк с 30 тыс. жителей остался без воды.

В сентябре Верховная Рада Украины приняла постановление №3835 "Об Обращении к Кабинету Министров Украины относительно принятия мер для обеспечения населения Донецкой области бесперебойным водноснабжением". Верховная Рада Украины обращается к Кабмину с требованием обеспечить финансирование в 2020 году за счет госбюджета, в том числе средств Государственного фонда регионального развития, а также способствовать привлечению инвестиционных средств для реализации проектов капитального ремонта и реконструкции объектов Второго Донецкого водопровода коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

В июле 2019 года Кабинет министров запретил применять какие-либо ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

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