На Киевщине прокуратура освободила осужденных из изолятора Бучанской колонии из-за невыносимых условий содержания

На Киевщине прокуратура освободила осужденных из изолятора Бучанской колонии из-за невыносимых условий содержания

Ирпенским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры были обнаружены нарушения законодательства в отношении осужденных Бучанской исправительной колонии (№ 85) в Гостомеле. В частности,  в дисциплинарном изоляторе не были соблюдены минимально необходимые бытовые условия и температурный режим. Осужденные были освобождены из изолятора до решения вопроса.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской областной прокуратуры.

“Проверкой установлено, что вопреки требованиям ст. 8 и 115 УИК Украины, содержания заключенных в камерах дисциплинарного изолятора осуществлялось при отсутствии надлежащих жилищно-бытовых условий”, – сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что из-за отсутствия надлежащего обогрева помещений изолятора уровень температуры воздуха не отвечал установленным требованиям и делал невозможным их содержание в таких условиях.

Все осужденные немедленно были освобождены из дисциплинарного изолятора.

Решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц учреждения, виновных в сложившейся ситуации.

Напомним, в феврале с.г. руководством Кагарлыкской местной прокуратуры совместно с работниками прокуратуры области был проведен личный прием осужденных, отбывающих наказание в государственном учреждении “Кагарлицкая исправительная колония (№ 115)”. По результатам организованной проверки доводов осужденных выявлены грубые нарушения их прав и требований уголовно-исполнительного законодательства в деятельности исправительного учреждения при решении вопроса об их дисциплинарной ответственности за совершение нарушений распорядка дня.

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

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