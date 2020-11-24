В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб человек

Кабина лифта, в которой находился мужчина, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту.

В Киеве в гипермаркете оборвался лифт, погиб 52-летний грузчик торгового центра.

Об этом сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева ".

"В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека - 52-летнего грузчика торгового центра. Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту", - говорится в сообщении.

Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало. Он умер до приезда скорой.

Напомним, в середине октября в Киеве в жилом доме на ул. Литинской оборвался лифт, в котором находилась бригада скорой помощи, прибывшая на вызов к пациентке. Тогда сработала система аварийного торможения и никто не пострадал.

В августе сообщалось, что два человека пострадали при падении грузового лифта в Кировоградской области.