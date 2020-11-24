Полиция открыла 494 дела за нарушения карантина выходного дня
Также правоохранители по результатам проверок на представителей учреждений составили 1144 административных протокола.
Национальная полиция открыла 494 уголовных производства за нарушения карантина выходного дня.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"В целом полиция за два выходных дня закрыла 1347 субъектов хозяйствования, работавших вопреки карантинным ограничениям. В частности: заведений торгового и бытового обслуживания - 969, заведений общественного питания - 327, учреждений по оказанию услуг размещения - 18, торгово-развлекательных центров - 22 , спортивных залов и бассейнов - 5, дискотек и ночных клубов - 4, театров, кинотеатров и музеев - 2", - рассказали в Нацполиции.
Также правоохранители по результатам проверок составили на представителей учреждений 1144 административных протокола.
Всего с начала действия карантина составлены 58 034 административных протокола, начаты 494 уголовных производства.
Напомним, 12 ноября Кабинет министров обнародовал постановление, которым отменяется адаптивный карантин и вводится "карантин выходного дня" до 30 ноября. Изменения предусматривают отказ от адаптивного карантина и переход на общегосударственный карантин с ограничениями как в оранжевом уровне.