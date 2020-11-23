Трем киевским полицейским сообщено о подозрении в похищении человека

Они требовали 10 тыс. долларов США, но удовлетворились "выкупом" в 2 тыс. евро.

Прокуратура и ГБР сообщили о подозрении трем сотрудникам полиции одного из районных управлений полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве по факту незаконного лишения свободы человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствие установило, что эти полицейские, не имея никаких законных оснований, задержали мужчину, который занимался продажей автомобиля. После чего они противоправно удерживали мужчину, требуя 10 тыс. долларов США за непривлечение к ответственности за якобы попытку продажи похищенного автомобиля.

"Получив от потерпевшего часть «выкупа» в размере 2 тыс. евро, правоохранители отпустили его", - отмечают в прокуратуре.

Расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее в ноябре во Львове задержали "смотрящего" банды, которая похищала людей.