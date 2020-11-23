В Днепре задержали фигуранта заказного убийства бизнесмена из Первомайска, которое произошло 13 лет назад

С 2007 года преступник скрывался от органов следствия и суда под чужой фамилией.

Правоохранители Николаевской области задержали фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена, совершенного 13 лет назад.

Об этом сообщает пресс-центр МВД .

С 2007 года преступник конспирировался, скрывался от органов следствия и суда под чужой фамилией, используя документы другого человека. Сразу после убийства пересек границу с РФ , а вернувшись в 2013 году, отправился воевать на восток в составе украинской военно-политической общественной организации.

20 ноября николаевские правоохранители и спецназовцы прибыли по месту жительства злоумышленника в Днепр и задержали его. Известно, что заказчик и исполнитель убийства были задержаны еще в декабре 2007 года. Обоим суд вынес приговор - 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Третьему фигуранту тогда удалось скрыться. Следователи заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск, а суд избрал меру пресечения - арест.

Во время обыска полицейские нашли оригинальный паспорт фигуранта и поддельные документы.

Задержанному инкриминируется сразу несколько уголовных правонарушений по ч.2 п.п.5, 6, 11, 12 ч.2 ст. 115, п. 6, 12, 13 ч.2 ст. 115 и ч.1 ст. 263 (покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений и способом, опасным для жизни многих людей, а также убийство, совершенное по заказу, и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас 49-летний злоумышленник отправлен в Николаевскую область, по решению суда он будет находиться под стражей в СИЗО .

В полиции напомнили события 13-летней давности. Вечером 7 ноября 2007 года в Первомайске 42-летнего директора Первомайского гранитно-щебеночного карьера, гражданина Молдовы, расстреляли из пистолета-пулемета. От полученных ранений потерпевший погиб. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила оружие с самодельным глушителем и гильзы.

За несколько дней до этого на автостоянке, где предприниматель обычно ставил личный Range Rover, был обнаружен пакет с самодельным радиоуправляемым взрывным устройством, которое не сработало. Уже 8 мая в Днепропетровской области оперативники УБОП с участием спецподразделения "Сокол" задержали участников группы, организовавшей заказное убийство.

Непосредственным исполнителем оказался 26-летний житель города Орджоникидзе, заказчиком выступил 47-летний житель города Вольногорск Днепропетровской области. Он имел с жертвой спорные вопросы в общем бизнесе, поэтому в целях ликвидации конкурента заказал его убийство. За работу киллер должен был получить 5000 долларов. Личность посредника, поставщика оружия и взрывчатки установили сразу. Несмотря на конспирирование фигуранта, николаевские оперативники установили его новую фамилию, где он скрывается, и задержали.