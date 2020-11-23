В мире зафиксировали почти 59 млн случаев коронавируса

Показатель серьезных или критических случаев снизился до 0,6%.

В мире зафиксировали почти 59 млн случаев коронавируса
Фото: Макс Требухов

По состоянию на утро 23 ноября в мире зарегистрировали 58 986 439 случаев COVID-19. 1 393 689 человек умерли от осложнений коронавирусной болезни, 40 767 527 побороли ее.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Стоит заметить, что показатель серьезных или критических случаев ковида в мире снизился с 1 до 0,6%. Смертность остается на уровне 3%.

В одиннадцати странах более миллиона жителей заразились ковидом. Всего - более 12,5 млн - в США. В Индии уже зафиксировано более 9,1 млн заражений, в Бразилии - более 6 млн.

Украина остается на 17-м месте по количеству заражений коронавирусом.

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