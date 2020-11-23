Группу столичных полицейских подозреваются в незаконном лишении свободы человека

Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции и Госбюро расследований (ГБР) подозревают группу сотрудников управления полиции Соломенского района столицы в совершении преступных действий. О подозрении объявлено уже троим полицейским.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

“Двое оперуполномоченных и инспектор по дознанию вышеупомянутого подразделения под видом покупателей автомобиля Toyota Land Cruiser задержали 50-летнего жителя Львова и его знакомого. Владельца авто заговорщики обвинили в том, что транспортное средство якобы было им похищено”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что за "непривлечение к уголовной ответственности" полицейские требовали 10 тыс. долларов. Они заставили львовянина позвонить брату, чтобы тот привез часть суммы в указанное ими место.

“При этом злоумышленники надели на мужчину наручники и поехали забирать “откупные”. Его знакомого в это время незаконно удерживали в одном из кабинетов Соломенского управления полиции для подстраховки”, – рассказали в полиции.

Уточняется, что сотрудники полиции получили 2 тыс. евро, а еще 2,5 тыс. долларов владелец автомобиля должен был передать позже. После этого заложников отпустили.

По этим фактам начаты уголовные производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователи ГБР, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры, уже вручили подозрения трем полицейским по ч.2 ст.146 УК Украины.

Готовится дополнительная правовая квалификация и вручения подозрения другим фигурантам. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, сотрудники ГБР задержали следователя Ирпенского отдела полиции в Киевской области во время получения взятки. По информации ГБР, он требовал 4 тыс. долларов за не обращение в суд с ходатайством об отправлении подозреваемого под стражу.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве