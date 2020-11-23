Группу столичных полицейских подозреваются в незаконном лишении свободы человека

Группу столичных полицейских подозреваются в незаконном лишении свободы человека

Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции и Госбюро расследований (ГБР) подозревают группу сотрудников управления полиции Соломенского района столицы в совершении преступных действий. О подозрении объявлено уже троим полицейским.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

“Двое оперуполномоченных и инспектор по дознанию вышеупомянутого подразделения под видом покупателей автомобиля Toyota Land Cruiser задержали 50-летнего жителя Львова и его знакомого. Владельца авто заговорщики обвинили в том, что транспортное средство якобы было им похищено”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что за "непривлечение к уголовной ответственности" полицейские требовали 10 тыс. долларов. Они заставили львовянина позвонить брату, чтобы тот привез часть суммы в указанное ими место. 

“При этом злоумышленники надели на мужчину наручники и поехали забирать “откупные”. Его знакомого в это время незаконно удерживали в одном из кабинетов Соломенского управления полиции для подстраховки”, – рассказали в полиции.

Уточняется, что сотрудники полиции получили 2 тыс. евро, а еще 2,5 тыс. долларов владелец автомобиля должен был передать позже. После этого заложников отпустили.

По этим фактам начаты уголовные производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователи ГБР, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры, уже вручили подозрения трем полицейским по ч.2 ст.146 УК Украины. 

Готовится дополнительная правовая квалификация и вручения подозрения другим фигурантам. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, сотрудники ГБР задержали следователя Ирпенского отдела полиции в Киевской области во время получения взятки. По информации ГБР,  он требовал 4 тыс. долларов за не обращение в суд с ходатайством об отправлении подозреваемого под стражу.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве

Группу столичных полицейских подозреваются в незаконном лишении свободы человека
Группу столичных полицейских подозреваются в незаконном лишении свободы человека
Группу столичных полицейских подозреваются в незаконном лишении свободы человека

Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Харькове в результате нападения погиб режиссер Леонид СадовскийВ Харькове в результате нападения погиб режиссер Леонид Садовский
От коронавируса умер главный врач Черновицкой больницыОт коронавируса умер главный врач Черновицкой больницы
В Тбилиси освобождены все заложники, которых захватил человек с гранатой (обновлено)
Очередная больная коронавирусом женщина покончила с собой в столичной больнице, - СМИОчередная больная коронавирусом женщина покончила с собой в столичной больнице, - СМИ
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд заслушал показания детей-свидетелейУбийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд заслушал показания детей-свидетелей
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 33 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 33 человека
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 34 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 34 человека
На Харьковщине СБУ обезвредила группу, терроризировавшую местных жителейНа Харьковщине СБУ обезвредила группу, терроризировавшую местных жителей
Администрация столичного ресторана “Гавана” держала взаперти съемочную группу и не пускала полицию (фото, видео)Администрация столичного ресторана “Гавана” держала взаперти съемочную группу и не пускала полицию (фото, видео)
В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 22 человекаВ Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 22 человека
Возле Ипподрома на столичных Теремках улицу залило горячей водой (видео)Возле Ипподрома на столичных Теремках улицу залило горячей водой (видео)
Полиция задержала человека, который сообщил о псевдозаминировании моста ПатонаПолиция задержала человека, который сообщил о псевдозаминировании моста Патона
В столице за сутки от коронавируса умерли 23 человекаВ столице за сутки от коронавируса умерли 23 человека
В столице инспекторы ювенальной полиции задержали молодого человека за сбыт наркотиков (фото)В столице инспекторы ювенальной полиции задержали молодого человека за сбыт наркотиков (фото)
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человекаЗа сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости