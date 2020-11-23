От коронавируса за минувшие сутки скончались 20 киевлян

От коронавируса за минувшие сутки скончались 20 киевлян

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1212 новых случаев заболевания COVID-19. 20 человек умерли. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Ситуация с распространением вируса остается сложной. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1212 больных. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1143 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 60218”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, среди заболевших: 721 женщина в возрасте от 19 до 94 лет и 29 девочек от семи месяцев до 17 лет. А также 435 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет и 27 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели в том числе и 44 медика.

“И впервые у нас такое количество госпитализированных. В больницы столицы прошедшие сутки попали 112 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки два человека. Всего коронавирус преодолели 20744 жителя Киева”, – рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 376, в Днепровском – 283 и в Дарницком районе – 215 случаев.

Фото: iz.ru


Игорь Бровко, КиевВласть

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