Надя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критики

Украинская певица Надя Дорофеева начала свою сольную карьеру и 21 ноября выпустила первый клип на песню "Горит". Видеоработу звезды публика восприняла довольно неоднозначно. Причиной такой реакции стало то, что в сольном проекте DOROFEEVA танцует на фоне баннера с ее именем, который растянут на пешеходном мосту на улице Институтской в столице, где традиционно висят плакаты с именами погибших украинцев во время Революции Достоинства.

По словам зрителей, часть клипа Нади Дорофеевой была снята на мосту, где зимой 2014 года беркутовцы расстреливали людей. Многие комментаторы назвали съемки клипа на Аллее Небесной сотни "танцами на костях накануне годовщины Майдана".

"Вообще отсутствует элементарное чувство уважения к человеческим потерям. Где следующий раз жопой будете светить? Бабий Яр или просто пройдетесь по могилам замученных?", "И стоило ради этой непосредственной песни крутить *опой на мосту, где семь лет назад расстреливали людей?", "А можно еще на кладбище клип снять Лычаковском, или в Бабином Яру...", "Следующий клип обязательно снимите возле памятника жертв голодомору", - написали возмущенные комментаторы клипа.

По словам Надежды Дорофеевой, трек "Горит" рассказывает о ее "чувствах и эмоциях в момент, когда встречая свою любовь, ты не знаешь, продлится ваша встреча только до утра или, может быть, это любовь на всю жизнь".

Главная героиня клипа решает отдаться страстному эпизоду жизни и не думать ни о чем. Данная композиция написана лично Дорофеевой в соавторстве с другом и продюсером певицы Потапом при участии MOZGI Studios.