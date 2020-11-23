Полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов в Черкасской области

Среди присутствующих идентифицированы нынешние "смотрящие" и "положенцы" из Черкасс, Полтавы и Каменского.

Полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов в Черкасской области
Фото: скрін відео

В Черкасской области правоохранители задержали участников "сходки" криминальных авторитетов во время застолья, когда те отмечали освобождение одного из них из тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"На специальную линию 102 полиции Черкасской области поступило сообщение, что в Городище одно из заведений города работает с нарушением карантинных требований. Кроме того, в сообщении говорилось, что в помещении заведения группа вооруженных лиц насильно удерживает человека", - говорится в сообщении.

По информации полиции, в Городище приехали лица, имеющие влияние на криминогенную ситуацию. У фигурантов полицейские изъяли оружие, ножи и деньги. Сейчас 16 из них уже установлены и проверены в базах разыскиваемых.

"Среди присутствующих уже идентифицированы некоторые известные воры, нынешние "смотрящие" и "положенцы" из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями "уголовного мира", вероятность того, что эти граждане причастны к совершению преступлений на территории области", - сказал начальник полиции в Черкасской области Михаил Куратченко.

Ранее в ноябре "смотрящего" за Харьковщиной криминального авторитета СБУ задержала в Сумах.

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