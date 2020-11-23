За сутки в Украине зафиксировали почти 11 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 23 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников.

Об этом KV стало известно из сообщения министра здравоохранения Максима Степанова на странице в соцсети Facebook.

Министр сообщил, что за минувшие сутки:

госпитализированы – 1165 человек;летальных случаев – 124;выздоровели – 4143 человека;осуществлено тестирований за сутки – 28 374 (в том числе методом ПЦР – 25253, методом ИФА – 3121).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 635 689 человек;выздоровели – 291 060 человек;летальных исходов – 11 075;проведения ПЦР-тестов – 4243600.

Максим Степанов отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев

– 60218 случаев;Винницкая область – 15 476 случаев;Волынская область – 21 864 случая;Днепропетровская область – 29654 случаи;Донецкая область – 20262 случаи;Житомирская область – 26 966 случаев;Закарпатская область – 21 538 случаев;Запорожская область – 24 442 случая;Ивано-Франковская область – 32 296 случаев;Киевская область – 31 212 случаев;Кировоградская область – 4358 случаев;Луганская область – 5679 случаев;Львовская область – 41 279 случаев;Николаевская область – 15 320 случаев;Одесская область – 37 901 случаев;Полтавская область – 18 557 случаев;Ровенская область – 28 194 случая;Сумская область – 23 167 случая;Тернопольская область – 25 813 случаев;Харьковская область – 51 637 случаев;Херсонская область – 8704 случая;Хмельницкая область – 26 430 случаев;Черкасская область – 18 292 случая;Черновицкая область – 31 369 случаев;Черниговская область – 15 061 случай.