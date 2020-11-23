Алена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осени

Хореограф Алена Шоптенко решилась на кардинальные изменения в своей внешности. На днях на ее странице в Instagram появилось фото, на котором Шоптенко позирует с коротким каре. Алена решилась на кардинальные изменения и подстригла свои шикарные длинные волосы. У своих подписчиков хореограф поинтересовалась, как им такие изменения.

Алена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осени

Комментаторы единогласно заявили, что Алене Шоптенко очень к лицу новый образ. Многие признались, что тоже хотят обрезать волосы, но все никак не решаются.

"Вот бы и мне решиться уже наконец-то", "Прекрасно выглядите! Вам очень идёт", "Вау! Новый образ Вам к лицу. Классная идея!", "Очень стильно!", "Красоту ничем не испортишь!!!", - написали комментаторы.

Алена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осени

Чувства вкуса Алене не занимать. В соцсетях она часто делится фотографиями своей квартиры, в которой безупречный ремонт, а еще подписчиков радуют ее фото с прогулок, где Шоптенко демонстрирует разные стильные образы. С наступлением холодов Алена запостила снимок, где она стоит на улице в куртке-оверсайз с капюшоном бежево-серого цвета, высоких джинсах с разрезами и туфлях с острым носком. В тон к куртке Алена Шоптенко выбрала сумку-кошелек. Этот повседневный образ вдохновил ее подписчиков одеваться стильно, даже в холодное время года.

Алена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осени

Ранее сообщалось, что Алена Шоптенко вместе со своим партнером по танцам в проекте "Танцы со звездами" Олегом Винником покинули шоу из-за коронавируса, которым обе звезды заболели практически одновременно. В интервью после болезни Шоптенко заявила, что больше не будет участвовать в этом шоу, хотя от роли судьи проекта она бы не отказалась.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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