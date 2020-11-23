В общественной уборной Голосеевского парка обнаружили полураздетый труп девушки

В общественной уборной Голосеевского парка обнаружили полураздетый труп девушки

Сегодня, 22 ноября, утром в общественной уборной Голосеевского парка в Киеве был обнаружен полураздетый труп женщины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти женщины.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Вартові еспресо” в соцсети Facebook.

Как сообщается, труп женщины был найден в общественной уборной в Голосеевском парке рядом с одним из ресторанов.

Отмечается, что погибшая не была бездомной, правоохранители уже установили ее личность. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства смерти девушки.

Напомним, в Киеве 13 ноября был обнаружен труп женщины с огнестрельным ранением в голову. По подозрению в убийстве женщины был арестован 44-летний житель столицы. Полиция считает, что мотивом убийства могло стать желание подозреваемого завладеть квартирой убитой. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Фото: “Вартові еспресо”.


Игорь Бровко, КиевВласть

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