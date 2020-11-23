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2020-11-23
От коронавируса за минувшие сутки умерло 14 киевлян
21 ноября в столице выявили 1 199 новых случаев COVID-19.
Фото: пресслужба КМДА
В Киеве за минувшие сутки выявили 1 199 новых случаев коронавируса. 14 человек умерли.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 228, в Днепровском - 162 и в Оболонском районе - 146 случаев.
В больницы столицы госпитализировали 85 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 38 киевлян.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 59 006.
Всего коронавирус преодолели 20742 жителя Киева. За период пандемии умерли 1123 человек.
Напомним, 20 ноября в столице выявили 1 213 больных коронавирусом, 29 случаев - летальные.