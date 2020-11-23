От коронавируса за минувшие сутки умерло 14 киевлян

21 ноября в столице выявили 1 199 новых случаев COVID-19.

От коронавируса за минувшие сутки умерло 14 киевлян
Фото: пресслужба КМДА

В Киеве за минувшие сутки выявили 1 199 новых случаев коронавируса. 14 человек умерли.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 228, в Днепровском - 162 и в Оболонском районе - 146 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 85 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 38 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 59 006.

Всего коронавирус преодолели 20742 жителя Киева. За период пандемии умерли 1123 человек.

Напомним, 20 ноября в столице выявили 1 213 больных коронавирусом, 29 случаев - летальные.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Харькове в результате нападения погиб режиссер Леонид СадовскийВ Харькове в результате нападения погиб режиссер Леонид Садовский
От коронавируса умер главный врач Черновицкой больницыОт коронавируса умер главный врач Черновицкой больницы
В Тбилиси освобождены все заложники, которых захватил человек с гранатой (обновлено)
Очередная больная коронавирусом женщина покончила с собой в столичной больнице, - СМИОчередная больная коронавирусом женщина покончила с собой в столичной больнице, - СМИ
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд заслушал показания детей-свидетелейУбийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд заслушал показания детей-свидетелей
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 213 больных коронавирусомВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 213 больных коронавирусом
За сутки в Киеве выявили более 1200 носителей коронавирусаЗа сутки в Киеве выявили более 1200 носителей коронавируса
В Украине зарегистрировано рекордное количество носителей коронавирусаВ Украине зарегистрировано рекордное количество носителей коронавируса
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 33 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 33 человека
В Украине 14,5 тысяч заболевших коронавирусом за суткиВ Украине 14,5 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
От коронавируса умер главный врач Черновицкой больницыОт коронавируса умер главный врач Черновицкой больницы
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 34 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 34 человека
В Украине впервые более 13 тыс заболевших коронавирусом за суткиВ Украине впервые более 13 тыс заболевших коронавирусом за сутки
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавирусаВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавируса
За сутки в Украине зафиксировано почти 12,5 тысяч новых случаев COVID-19За сутки в Украине зафиксировано почти 12,5 тысяч новых случаев COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости