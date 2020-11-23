От коронавируса за минувшие сутки умерло 14 киевлян

В Киеве за минувшие сутки выявили 1 199 новых случаев коронавируса. 14 человек умерли.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 228, в Днепровском - 162 и в Оболонском районе - 146 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 85 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 38 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 59 006.

Всего коронавирус преодолели 20742 жителя Киева . За период пандемии умерли 1123 человек.

Напомним, 20 ноября в столице выявили 1 213 больных коронавирусом, 29 случаев - летальные.