В Донецке нашли тела всех горняков, погибших в результате пожара на шахте

Пожар произошел на шахте имени А. Скочинского в Донецке.

В Донецке спасатели обнаружили тело четвертого горняка, без вести пропавшего в результате пожара на шахте имени А. Скочинского в Донецке.

Об этом пишет novosti.dn.ua.

Таким образом, обнаружены и подняты на поверхность тела всех погибших в результате аварии шахтеров.

"Первого горняка спасатели нашли в ночь на 20 ноября. В этот же день в неподдерживаемой части конвейерного штрека 5-й западной лавы западной панели обнаружили тела еще трех горняков", - говорится в сообщении.

На шахте продолжается ликвидация последствий аварии.

Добавим, авария произошла 17 ноября. На момент происшествия под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы.