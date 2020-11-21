В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 213 больных коронавирусом

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 315.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 213 больных коронавирусом
Фото: пресслужба Київської міськради

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 213 больных коронавирусом, 29 случаев - летальные.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 315, в Соломенском - 179. В Голосеевском и Подольском районах - по 114 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 313 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 57 807.

Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева. За период пандемии умерли 1 109 человек.

Напомним, 19 ноября в столице зафиксировали 1 391 новый случай коронавируса, умерли 33 человека.

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