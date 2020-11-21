За сутки в Киеве выявили более 1200 носителей коронавируса

За сутки 20 ноября в столице коронавирус диагностировали у 1213 человек. Кроме того, за сутки в Киеве умерли 29 человек с подтвержденным коронавирусом.

Об этом KV стало известно из сообщения в Телеграм-канале мэра Киева Виталия Кличко.

“Друзья! Еще 1213 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 29 человек. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян”, – сказано в сообщении.

Кличко уточнил что на сегодня в Киеве уже 57 807 подтвержденных случаев коронавируса.

Среди заболевших 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.

За сутки коронавирус выявили у 66 медиков.

В больницы Киева госпитализировали 82 пациента, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева .

Напомним, на 21 ноября 2020 года в Украине было зафиксировано 14 580 новых носителей коронавируса. Среди выявленных носителей – 610 детей и 590 медработников.

Фото: телеграм-канал Виталия Кличко