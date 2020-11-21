За сутки в Киеве выявили более 1200 носителей коронавируса

За сутки в Киеве выявили более 1200 носителей коронавируса

За сутки 20 ноября в столице коронавирус диагностировали у 1213 человек. Кроме того, за сутки в Киеве умерли 29 человек с подтвержденным коронавирусом.

Об этом KV стало известно из сообщения в Телеграм-канале мэра Киева Виталия Кличко

“Друзья! Еще 1213 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 29 человек. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян”, – сказано в сообщении.

Кличко уточнил что на сегодня в Киеве уже 57 807 подтвержденных случаев коронавируса.

Среди заболевших 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.

За сутки коронавирус выявили у 66 медиков.

В больницы Киева госпитализировали 82 пациента, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.

Напомним, на 21 ноября 2020 года в Украине было зафиксировано 14 580 новых носителей коронавируса. Среди выявленных носителей – 610 детей и 590 медработников.

Фото: телеграм-канал Виталия Кличко


Александр Кравченко, КиевВласть

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