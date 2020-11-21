Из-за инцидента в военном госпитале во Львовской области эвакуировали 21 пациента

В госпитале из строя вышла система кислородного снабжения.

Фото: facebook Максима Козицкого

Пострадавших в результате выхода из строя системы кислородного снабжения в областном военном госпитале в Винниках на Львовщине нет.

Об этом сообщил в соцсети Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

«Вчера вечером в оперативный диспетчерский отдел КНП ЛОР «Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» поступила информация о выходе из строя системы кислородного снабжения в КНП ЛОР «Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных им. Ю.Липы», который находится в г. Винники», - написал глава облгосадминистрации.

Фото: facebook Максима Козицкого
К месту происшествия выехали бригады экстренной медицинской помощи, обеспеченные кислородом и аппаратами ШВЛ. Потерпевших среди пациентов и персонала нет.

Фото: facebook Максима Козицкого

Фото: facebook Максима Козицкого

«По состоянию на 00.25 21 ноября подача кислорода восстановлена, эвакуация пациентов прекращена. Всего из госпиталя эвакуирован 21 пациент», - добавил Козицкий.

Госпиталь продолжил работу в штатном режиме.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в Винниках Львовской области произошла нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Всего в больнице находятся 60 кислородозависимых больных.

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