Из-за инцидента в военном госпитале во Львовской области эвакуировали 21 пациента
В госпитале из строя вышла система кислородного снабжения.
Пострадавших в результате выхода из строя системы кислородного снабжения в областном военном госпитале в Винниках на Львовщине нет.
Об этом сообщил в соцсети Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
«Вчера вечером в оперативный диспетчерский отдел КНП ЛОР «Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» поступила информация о выходе из строя системы кислородного снабжения в КНП ЛОР «Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных им. Ю.Липы», который находится в г. Винники», - написал глава облгосадминистрации.
«По состоянию на 00.25 21 ноября подача кислорода восстановлена, эвакуация пациентов прекращена. Всего из госпиталя эвакуирован 21 пациент», - добавил Козицкий.
Госпиталь продолжил работу в штатном режиме.
Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в Винниках Львовской области произошла нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Всего в больнице находятся 60 кислородозависимых больных.