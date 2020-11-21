В Украине зарегистрировано рекордное количество носителей коронавируса
На 21 ноября 2020 года в Украине было зафиксировано 14 580 новых носителей коронавируса. Среди выявленных носителей – 610 детей и 590 медработников.
Об этом
Как сообщил Степанов, за минувшие сутки:
госпитализировано – 1 761 человека;
летальных случаев – 215;
выздоровели – 7 989 человек;
осуществлено тестирований за сутки – 71 949 (в частности, методом ПЦР – 45 508, методом ИФА – 26 441).
За все время пандемии в Украине:
заболело – 612 665 человек;
выздоровели – 282 313 человек;
летальных исходов – 10 813;
проведено ПЦР-тестов – 4154333.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), Киеве (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 57807 случаев;
Винницкая область – 15 164 случая;
Волынская область – 21 131 случай;
Днепропетровская область – 27544 случаи;
Донецкая область – 19 685 случаев;
Житомирская область – 25 664 случая;
Закарпатская область – 21 165 случаев;
Запорожская область – 23 035 случаев;
Ивано-Франковская область – 31 305 случаев;
Киевская область – 29 380 случаев;
Кировоградская область – 4142 случая;
Луганская область – 5617 случаев;
Львовская область – 40 416 случаев;
Николаевская область – 14 607 случаев;
Одесская область – 36 727 случаев;
Полтавская область – 17 942 случая;
Ровенская область – 27 539 случаев;
Сумская область – 21 833 случая;
Тернопольская область – 25 259 случаев;
Харьковская область – 50 784 случая;
Херсонская область – 8359 случаев;
Хмельницкая область – 25 820 случаев;
Черкасская область – 17 149 случаев;
Черновицкая область – 30 636 случаев;
Черниговская область – 13 955 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее в Украине также был зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавируса за сутки – 14 575. В то же время за сутки выздоровели от COVID-19 почти 8 тысяч человек.
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