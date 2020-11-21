В военном госпитале на Львовщине, вероятно, произошел взрыв кислорода, - Садовый

О пострадавших в результате нештатной ситуации пока не сообщается.

В Винниках Львовской области произошла нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно речь идет о взрыве при заправке.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

О пострадавших в результате нештатной ситуации пока не сообщается. Вместе с тем несколько десятков человек остались без жизненно необходимого обеспечения кислородом.

"Несколько десятков пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые. Бригады скорых уже уехали. Наши коммунальные учреждения - Больница скорой помощи и 8-я больница - готовы принять пациентов", - сообщил Садовый.

Он также добавил, что по состоянию на 12:00 в госпитале временно нет возможности поставлять кислород.

"Всего в больнице 60 кислородозависимых больных. 30 примет к себе Больница скорой помощи, 5 из них в реанимации. 12 человек везут в 8-ю больницу", - сообщил Садовый.